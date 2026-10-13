Vilagarcía aprueba la liquidación presupuestaria con críticas unánimes a la baja ejecución

El alcalde, Alberto Varela, en un Pleno Mónica Ferreirós

El Pleno de la Corporación aprobó, con los votos a favor del PSOE y el BNG, la abstención de EU y el rechazo del PP, la liquidación de las cuentas de 2025, que reflejan un ahorro de 10,9 millones de euros. El ejecutivo socialista defendió “a boa saúde” de las arcas de Ravella y el bajo nivel de deuda, que se encuentra en el 34,07% y, por tanto, muy por debajo del 75% máximo que establece la legislación.

“Cumpren co índice de estabilidade”, explicó la portavoz del gobierno local, Tania García, que también destacó el incremento de las políticas de empleo, sociales y de dinamización deportiva, entre otros. Un mensaje en el que incidió el alcalde, Alberto Varela, en el turno final. “O esforzo por cidadán é de 23 anos de media, moi por debaixo de concellos da mesma poboación”, apuntó el regidor, que apuntó que con ese esfuerzo fiscal se llevan a cabo “moitísimas cousas”.

Fue precisamente este uno d elos caballos de batalla de un Pleno que apenas duró media hora, pero que no estuvo exento de críticas y reproches mutuos. PP, BNG y EU coincidieron a la hora de señalar el bajo nivel de ejecución de las inversiones, que se sitúa en poco más del 16% y que también resalta el informe de Intervención. El portavoz conservador, Juan Bayón, hizo hincapié en las “grandes posibilidades” de Vilagarcía que reflejan las cuentas, “con 61 millóns de orzamento consolidado”, pero con un grado de ejecución que “acredita que o goberno non segue o ritmo que a nosa cidade pode dar”. Además, se preguntó “que dirían os socialistas se un executivo do Partido Popular executara un 16,95 por cento en inversións”, una cifra que calificó como “pírrica”.

“Deixa bastante que desexar en canto a execución”, apuntó el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, que lamentó que “moitos proxectos” de los que se aprueban acaban por no llevarse a cabo, entre ellos aportaciones de los nacionalistas. También coincide con Esquerda Unida a la hora de denunciar la “demora das licitacións” y recuerda que hace unas semanas todavía se estaba aprobando el crédito para las inversiones de los Presupuestos de este año. “Sempre xorden imponderables”, dijo el nacionalista. “Neste concello as empresas fan o que lles da a gana. Non o dicimos nós”, dijo Juan Fajardo, de EU, que destacó otros puntos del informe de Intervención, como el exceso de horas extraordinarias- que también recalcó el PP- o el “abuso” de los contratos menores y de su partición para que los mismos “autónomos” hagan “máis dun contrato”, por lo que el izquierdista señaló estar “a full” con los servicios técnicos.

Un informe propone disolver la Fundación de Deportes

El alcalde, Alberto Varela, respondió a algunas de estas cuestiones durante el último turno de palabra. Sobre las horas extraordinarias, sólo hizo alusión a las declaraciones de Bayón en las que les instaba a modificar la RPT para recordar que durante el gobierno conservador no se quiso “abrir o melón”.

Sobre los contratos menores, Varela reconoció que “non nos gusta, aínda que é legal”, pero apeló a la necesidad de recurrir a esta fórmula para evitar un “atasco” que haría a la administración municipal “totalmente ineficiente”. En cualquier caso, aseguró que Vilagarcía es de los concellos “que máis licita”.

Tanto Varela como García Sanmartín reconocieron el bajo grado de ejecución, pero destacaron que se trata debido a la tardía aprobación y a la gestión del préstamo anexo, al tiempo que incidieron en que son retrasos que se dan en todas las administraciones. Argumento similar utilizó el regidor para hablar de las modificaciones de las obras y los cambios de precios, instando a los grupos a hacer la misma presión sobre otros gobiernos, como el de la Xunta, en actuaciones como los tanques de tormenta.

Bayón también achacó la escasa coincidencia entre las previsiones económicas y lo que finalmente refleja la liquidación de las cuentas, como los 400.000 euros de menos en multas de tráfico que, aún así, advierte el popular, se duplicó con respecto al inicio del mandato. También destacó que se recauda 180.000 euros menos en licencias urbanísticas, haciendo hincapié en las necesidades existentes en materia de vivienda por cuestiones como la subida del alquiler. A este respecto, Varela recordó que las competencias son de la Xunta y que “en 18 anos tiveron tempo”, pero se hicieron “cero vivendas públicas” desde el bipartito en la Xunta.

En términos generales, el resultado económico patrimonial y, por tanto, el ahorro, ascendió a 10,9 millones de euros. Al mismo tiempo, el fondo de maniobra se incrementó y, según se constata en el informe de Intervención, el índice de liquidez alcanzó un 309,14% “ iso siginifica que o Concello ten máis da tripla de fondos líquidos respecto das súas obrigas”, apunta Ravella.

Recuerdo sentido a Cholo Dorgambide

“En definitiva, Vilagarcía cumpre plenamente cos preceptos legais de estabilidade, regra de gasto e nivel de endebedamento, ao que se une un remanente positivo de Tesourería para gastos xerais”, apuntan los socialistas. El Pleno también aprobó las cuentas de la Fundación de Deportes, que muestran una diferencia negativa de algo más de 26.000 euros entre ingresos y gastos. El interventor propone en su informe “valorar pola Corporación a posibilidade de disolución e liquidación” del organismo autónomo, a la vista de su “funcionamento administrativo e as interaccións continuas” con el Concello. Una opinión que comparten EU y BNG, que recordaron que lo llevaron en sus programas. El Pleno guardó un minuto de silencio en recuerdo para el exconcejal Cholo Dorgambide, fallecido hace unos días.