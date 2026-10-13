Usuarios del paso subterráneo de A Escardia critican que la iluminación lleve días apagada

Imagen del paso subterráneo de A Escardia Mónica Ferreirós

Usuarios del paso subterráneo de A Escardia denuncian que las farolas que iluminan la zona llevan semanas sin funcionar. Los afectados indican que ya hace días que pusieron el asunto en conocimiento del Concello, pero que nadie ha hecho nada para solucionarlo. “El problema es, sobre todo, por la noche. No se ve absolutamente nada en la zona de las escaleras, porque las farolas que hay no funciona ninguna de ellas”, advierten quienes usan este paso a menudo. Por ello entienden que “al menos que pongan una bombilla si es que ya no pedimos que sean todas”.

Lo cierto es que no es la primera vez que el estado de este paso subterráneo – que se consiguió gracias a una demanda vecinal para conectar los dos márgenes de la vía férrea– es motivo de críticas por parte de quienes lo usan.

Los usuarios indican que “no es normal que no veas por donde vas y que puedas pisar cualquier cosa”.

La falta de limpieza es otra de las cuestiones que se ha criticado en muchas ocasiones por parte de quienes usan el paso. No son solo los que viven a uno u otro lado de la vía, sino muchos viajeros que deciden aparcar por el entorno para luego coger el tren. De ahí que el buen estado del paso sea importante para numerosas personas.