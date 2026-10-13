Un septuagenario persigue a la carrera a dos jóvenes que le robaron el reloj por el método del 'abrazo cariñoso'

Los hechos ocurrieron en el entorno de la Praza de Galicia Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron esta mañana a dos mujeres de unos 20 años de edad como presuntas autoras de un robo con violencia a un hombre de 75 años. Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana en la Praza de Galicia. Según fuentes policiales, las dos mujeres abordaron al septuagenario empleando la técnica conocida como 'abrazo cariñoso'. Es decir, mostraron una excesiva amabilidad y contacto físico con el objetivo de distraer a la víctima. En ese proceso le sacaron el reloj que llevaba en la muñeca y - para evitar ser perseguidas- empujaron al hombre contra el suelo.

A pesar de la agresión, la víctima consiguió ponerse en pie e inició una persecución a pie de las mujeres, mientras que otros viandantes alertaban a la Policía Local. La rápida intervención de las patrullas permitieron interceptar a las presuntas ladronas y detenerlas de forma inmediata.

Desde la Policía Local alertan de que el método de 'abrazo cariñoso' se emplea habitualmente con personas mayores o vulnerables. Por eso recomiendan a la ciudadanía desconfiar del contacto físico injustificado, desconfiar de personas desconocidas, mantener la distancia y evitar ostentar con objetos de valor.