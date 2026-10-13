Ravella saca de nuevo a licitación las obras de renovación del cierre de A Pelada y el campo de Vilaxoán

Un partido disputado en el campo de fútbol de A Pelada

El gobierno local de Vilagarcía ha decidido sacar de nuevo a contratación lsa obras de renovación de los muros de cierre de los campos de fútbol de A Pelada - en Faxilde- y de Vilaxoán. Lo hacen después de que la anterior convocatoria, en el mes de julio, quedase desierta. El Concello lo achaca a que fue una época que coincidió con un pico de contrataciones por parte de las administraciones públicas, así como a la falta de personal que arrastra desde hace años el sector.

Ravella confía que esta vez sí pueda ejecutarse el proyecto cuyo precio de licitación se mantiene en 100.100 euros. Apuntan desde la administración municipal que no es una obra compleja a nivel técnico, pero que sí tiene un elevado componente manual para el que son necesarios más operarios y menos máquinas. Las empresas interesadas tienen 20 días para presentar sus ofertas a contar desde la publicación oficial del anuncio. Las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las actuaciones

Tanto la obra de A Pelada como la de Vilaxoán son muy necesarias. En la primera, a la particular característica del muro actual se le añade la aparición de grietas y la existencia de algunos tramos desconchados. Esto implica un riesgo tanto para deportistas como para el público.

En el recinto de Vilaxoán, las actuaciones se centrarán en solucionar los problemas derivados de la oxidación de las varas de refuerzo colocadas en su día en el muro. Esto pone en peligro la estabilidad de la estructura. No se demolerá ese tramo del muro, sino que se levantará otro de hormigón armado.