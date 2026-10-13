Multa de seis millones de euros a un vecino de Vilagarcía por blanqueo de capitales

Fachada de la Audiencia Nacional, que emitió la sentencia Wikipedia

La sección tercera de la Audiencia Nacional impone una multa de seis millones de euros a un vilagarciano por formar parte de una red internacional de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. El juicio tuvo lugar en mayo de este mismo año y, además, la sentencia recoge una pena de un año y diez meses de prisión. Contra este fallo todavía cabe recurso de apelación.

Las penas de esta sentencia se ven notablemente reducidas por dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan a 2016, basada en diversas investigaciones de la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la DEA americana, que informa de que en Venezuela existe un importante grupo de personas que se dedicaban a exportar sustancia estupefaciente a EEUU y a Europa, sobre todo a España, donde se recepcionaría el dinero negro.

En el puerto de Melilla llegaron a intervenirse 99.500 euros y en el aeropuerto de Málaga un total de 680.140 euros, entre otras enormes cantidades. La red tenía vínculos en Alemania, Italia y, en Galicia, hubo también detenidos en Vigo y Ourense. El vilagarciano fue detenido por la Guardia Civil tras la entrega, por parte de la red, de 10.000 euros.