Ingresa en prisión el acusado de los robos de las iglesias de Sobradelo y San Cibrán

Destrozos en la iglesia Gonzalo Salgado

La Policía Nacional de Vilagarcía detuvo in fraganti al presunto autor de los robos de las iglesias de Vilaxoán, Sobradelo y Cornazo, que se sucedieron durante el mes pasado. Los agentes lograron interceptarlo cuando supuestamente se disponía a actuar nuevamente.

A finales de septiembre la parroquia de Sobradelo denunciaba que su iglesia había sufrido el cuarto robo en solo unos días. La investigación llevada a cabo por la Comisaría de Vilagarcía permitió relacionar al detenido con estos y otros sucesos similares en Sobrán y Cornazo.

Las investigaciones se desarrollaron en las últimas semanas pudiendo acreditar posteriormente la participación del arrestado en unos hechos que generaron una especial preocupación entre las personas residentes en las zonas, debido a al reiteración como a los "importantes daños ocasionados en los templos para acceder a su interior".

Rompió el escaparate de un comercio

En estas tres parroquias se produjeron accesos y tentativas de entrada mediante la fractura o forzamiento de elementos de cerramiento, ocasionándose daños de consideración en puertas, ventanas y otros elementos del edificio, así como mobiliario. En este contexto, el 2 de octubre se estableció un dispositivo policial dirigido a la identificación del posible autor de los robos.

Fue localizado precisamente cuando se disponía a cometer un nuevo robo con fuerza en un establecimiento comercial, según explican fuentes policiales. El individuo había fracturado previamente la cristalera del establecimiento, utilizando para ello una baldosa de la vía pública, momento en el que fue interceptado por los agentes de la Policía Nacional.

La investigación fue coordinada con el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 1, de Vilagarcía, a cuya disposición fue puesto el detenido junto con las diligencias instruidas. Desde la Comisaría destacan la labor "continuada de investigación desarrollada por los agentes", para dar fin a unos hechos que habían generado una creciente preocupación social. Además, la Policía Nacional agradece la colaboración de los responsables de las parroquias.