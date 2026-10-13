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Vilagarcía

Fonte da Coca denuncia presencia de ratas y vertidos en O Con

El último episodio contaminante fue este martes, en la confluencia con la Rúa Santa Eulalia

Fátima Frieiro
13/10/2026 14:51
El último vertido fue hace tan solo unas horas
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Vecinos de Fonte da Coca denuncian la presencia de ratas de gran tamaño y vertidos constantes al cauce del río de O Con. Los residentes del entorno señalan que es habitual ver a roedores campando a sus anchas por zonas muy próximas a viviendas y en las que se desbrozó hace unas semanas, a petición del colectivo vecinal. 

La asociación expone que las ratas son visibles por cualquiera que se acerque hasta el lugar, al igual que los vertidos. El último, de color blanquecino, se registro este mismo martes en la confluencia del cauce fluvial con la Rúa Santa Eulalia. "O Con se ha convertido en una cloaca al aire libre", denuncian los vecinos.

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