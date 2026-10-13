Fonte da Coca denuncia presencia de ratas y vertidos en O Con

El último vertido fue hace tan solo unas horas Gonzalo Salgado

Vecinos de Fonte da Coca denuncian la presencia de ratas de gran tamaño y vertidos constantes al cauce del río de O Con. Los residentes del entorno señalan que es habitual ver a roedores campando a sus anchas por zonas muy próximas a viviendas y en las que se desbrozó hace unas semanas, a petición del colectivo vecinal.

La asociación expone que las ratas son visibles por cualquiera que se acerque hasta el lugar, al igual que los vertidos. El último, de color blanquecino, se registro este mismo martes en la confluencia del cauce fluvial con la Rúa Santa Eulalia. "O Con se ha convertido en una cloaca al aire libre", denuncian los vecinos.