De ‘Anduriña’ a ‘Xuntos’, los temas de siempre sonarán en Bícame Juan

Varios artistas ponen voz a las canciones del mítico artista gallego

Los grandes temas de Juan Pardo, esos que marcaron a toda una generación de españoles, sonarán uno por uno en la gala de ‘Bicame Juan’ organizada por Diario de Arousa- Grupo Editorial El Ideal Gallego como homenaje al artista. El espectáculo – que empezará a las ocho de la tarde en el Auditorio de Vilagarcía y cuyas invitaciones ya están agotadas desde hace unos días– tendrá cuatro actos y será grabado por la Televisión de Galicia.

Sobre el escenario se subirán artistas que pondrán voz a los temas de Pardo. Entre ellos, su hija Lys. También estarán otros nombres reconocidos como Antonio Barros, que lleva varios años interpretando al artista. El veterano cantante de la París de Noia, Blas Piñón, será otro de los que podrán disfrutarse en el Auditorio de Vilagarcía, al igual que la voz de Sito Mariño, otro de los grandes de las orquestas gallegas.

La gala empezará con el tema ‘Gallo de pelea’, interpretado por la Orquestra Trébol. A continuación serán Lys Pardo y Fernando Calderón los que harán vibrar al público con el conocido ‘Anduriña’, mientras que Blas Piñón se ocupará de interpretar ‘Galicia’ y César Romero ‘Busca un amor’.

El acto dos empezará con la canción ‘La charanga’, a cargo de Lys Pardo, Antonio Barros, Fernando Calderón e Ialma. ‘Amigos’ será con Avi y Virginia Cruz, mientras que ‘Rías Baixas’ será cosa de Santervás. Esa parte del espectáculo terminará con ‘Caballo de batalla’, con Antonio Barros.

El espectáculo empieza a las ocho de la tarde en el Auditorio y las invitaciones ya están agotadas

Para que el ritmo no pare la Coral Abraira interpretará ‘Amoriños’ y también sonará un popurrí gallego con Blas Piñón, Antonio Barros y César Romero. ‘A fala e falade galego’ sonará en la voz de Antonio Barros y ‘No me hables’ – canción que interpretó el artista en numerosas ocasiones con Rocío Durcal– será interpretada por César Romero. En la gala sonarán no solo los temas en gallego que Juan Pardo hizo que cruzasen fronteras, sino también los que fueron auténticos ‘hits’ a nivel nacional. Así el ‘Por qué me habrás besado’ sonarán con Blas Piñón y Virginia Cruz, mientras que ‘Irmán Daniel’ lo hará con Santervás. La orquesta Trébol interpretará el mix ‘Dinguíllidan’ y ‘Cuando te enamores’.

La gala terminará por todo lo alto con tres canciones míticas de Pardo. Sito Mariño y la Trébol cantarán ‘Bravo por la música’ , AVI ‘Sorbito de Champán’ y todos terminarán con ‘Xuntos’.