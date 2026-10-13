Comienza la vacunación de los profesionales sanitarios contra la gripe y el covid en O Salnés

Un momento de la vacunación Cedida

El Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés inició la campaña de vacunación frente a la gripe y al covid-19, dirigida a sus profesionales. Busca reforzar la protección del personal para reducir los contagios, las complicaciones graves y la transmisión de los virus en el entorno asistencial.

La inoculación para los trabajadores se realiza en Montecelo, de lunes a viernes, en horario de mañana; en el Provincial, en el mismo tramo; y en el Hospital do Salnés, de lunes a viernes y entre las 13:30 y las 15 horas. Los profesionales de Atención Primaria se vacunarán, directamente, en su centro de salud.

La campaña de inmunización anual se dirige, principalmente, a colectivos con alto riesgo de complicaciones- como las personas mayores de 60 años, quienes tienen patologías crónicas o las mujeres embarazadas- así como al propio personal sanitario. Galicia destaca a nivel nacional por alcanzar niveles elevados de cobertura en todos los grupos. Este año, el objetivo se fija en al menos el 60%. “Ao previr casos graves e baixas profesionais durante os meses de maior circulación de virus respiratorios, a inmunización axuda a manter a calidade asistencial e a evitar a saturación do sistema sanitario durante o inverno”, señala el Sergas.