Vilagarcía programa un taller para prevenir las estafas online en las compras navideñas

Las compras online aumentan en épocas próximas a Navidad

La ciberseguridad vinculada a las compras online que se realizan de cara a fechas navideñas es la temática de un taller formativo organizado por el Concello de Vilagarcía en colaboración con la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

La actividad se celebra el día 19 de noviembre por la mañana en el Centro de Formación de Matosinhos y es gratuita. Quienes estén interesados pueden anotarse ya en esas mismas instalaciones.

La formación - titulada 'Prepárate para un Nadal ciberseguro'- reflexionará sobre el hecho de que la ciberseguridad es más importante que nunca y que puede afectar a cualquier persona que acceda a internet o utilice dispositivos inteligentes. Señalan desde el Concello que la Navidad "é tempo de celebracións, pero tamén unha época na que aumentan as estafas, os intentos de fraude e os riscos na realización de compras por internet".

Dinámica

El taller será fundamentalmente práctico y está orientado a ayudar a la ciudadanía a disfrutar de estas fechas con mayor tranquilidad y seguridad digital. Los objetivos de la sesión serán concienciar sobre los principales riesgos de ciberseguridad durante la Navidad; ofrecer pautas para realizar compras online de forma segura y detectar webs u ofertas sospechosas; ayudar a identificar fraudes, sorteos falsos o mensajes engañosos y dar claves para proteger correctamente juguetes inteligentes y dispositivos conectados.