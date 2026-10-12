Sale ilesa tras chocar con su coche contra un jabalí en Bamio

Imagen de archivo de jabalíes cruzando la calzada en otro punto de Arousa

Una persona resultó ilesa tras chocar con el turismo que conducía contra un jabalí que cruzaba la carretera PO-548 a la altura de la parroquia de Bamio. Los hechos se registraron al filo de la pasada medianoche y solo se registraron daños materiales. El animal apareció de golpe en la calzada y la persona que conducía el vehículo fue incapaz de esquivarlo.

La Policía Local de Vilagarcía subraya que el tramo de esa carretera en Bamio ya cuenta con una señal que advierte del peligro por el cruce habitual de jabalíes. La instalación de esta advertencia se hizo porque la zona es considerada como de alta concentración de accidentes por la presencia de animales en libertad.