Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Sale ilesa tras chocar con su coche contra un jabalí en Bamio

Los hechos ocurrieron en un tramo de alta concentración de accidentes con animales

Fátima Frieiro
12/10/2026 11:27
Imagen de archivo de jabalíes cruzando la calzada en otro punto de Arousa
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una persona resultó ilesa tras chocar con el turismo que conducía contra un jabalí que cruzaba la carretera PO-548 a la altura de la parroquia de Bamio. Los hechos se registraron al filo de la pasada medianoche y solo se registraron daños materiales. El animal apareció de golpe en la calzada y la persona que conducía el vehículo fue incapaz de esquivarlo.

La Policía Local de Vilagarcía subraya que el tramo de esa carretera en Bamio ya cuenta con una señal que advierte del peligro por el cruce habitual de jabalíes. La instalación de esta advertencia se hizo porque la zona es considerada como de alta concentración de accidentes por la presencia de animales en libertad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620