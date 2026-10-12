Los autónomos detrás del pequeño negocio: “É difícil manterse e penso que non hai relevo”

Juan Carlos Cores lleva décadas al frente de su negocio en la Praza de Abastos Gonzalo Salgado

Juan Carlos Cores sabe muy bien lo que es levantar la reja de su negocio cada mañana sin saber cómo va a resultar el día. Él es la cara visible que hay detrás de ‘Alimentación Gerucha’, uno de los pequeños ultramarinos ubicados en el exterior de la Praza de Abastos de Vilagarcía. “Con 9 anos eu xa viña para aquí a vender”, recuerda Juan Carlos. Ahora solo le quedan cuatro para decir adiós a la atención directa con el público. “Espero xubilarme si”, señala. Juan Carlos es una de las caras de la vida autónoma en la capital arousana y uno de los ejemplos de comercio pequeño y de proximidad que quedan en la villa. Sus predicciones de futuro después de 51 años en el oficio no son optimistas. “Eu penso que o pequeno negocio se vai acabar. Non hai relevo xeracional e é moi complicado competir”, declara. Lo hace señalando al otro lado de la calle Alenxandre Bóveda, plagada de pequeños negocios comerciales que han ido echando la reja en los últimos años. “Aí tes o exemplo”, afirma.

Este autónomo expone que “cada vez póñennos máis trabas burocráticas e iso complícao todo”. Una sensación que comparte Araceli Rey, una de las últimas vendedoras en incorporarse a los pequeños locales del Mercado. “Hai seis anos que estou aquí”, dice. Ella parecía estar destinada a ponerse al frente de ‘Produtos galegos. Salgaduras’. “Ofrecéramo a antiga dona, pero eu naquel momento tiña un bar e non me animei. Máis tarde volveúseme a ofrecer a posibilidade, xa non estaba nese negocio hostaleiro, e decidín lanzarme”, recuerda esta joven.

Defiende el negocio de proximidad tanto por la calidad del producto como por el trato directo con la clientela, pero reconoce que “hoxe en internet pódese comprar de todo e iso aféctanos”. Al igual que Juan Carlos, la mayoría de la clientela que pasa por su puesto es mayor. “Si, é dunha determinada idade. E iso que agora na Praza de Abastos ofrecemos moitísimos servizos. Temos as taquillas para recoller as cousas, temos reparto a domicilio...”, defiende. Sobre la vida autónoma lamenta que “é moi complicado conciliar e hai moitísimas trabas, hai que pagar moito. Moi difícil”.

Juan Carlos Piñeiro todavía lleva menos tiempo en los negocios exteriores de la Praza que Araceli. Abrió la reja con su pareja en junio y vende velas. “Estuvimos en el Mercado de Nadal y fue muy bien. Los alquileres en otro punto de Vilagarcía son imposibles, así que vimos esta oportunidad y la cogimos”. Reconoce que emprender “es difícil, pero cuando te gusta lo que haces y crees en tu producto pues es una opción que te atrae”.

Su propuesta comercial – no obstante– es una esperanza para la Praza de Abastos, en cuyos exteriores hay muchos locales que llevan años sin que nadie levante la persiana.

Loli 'La Fara' defiende la proximidad con la clientela y la calidad de los productos como claves para competir Gonzalo Salgado

Loli ‘La Fara’, de ‘Queixos A Fara’, resalta que lo único positivo de ser autónoma y estar al frente de su negocio es “que mandas sobre ti mesma. Que ninguén che di nada”. Ella heredó el negocio y presume de los productos de calidad que vende. “Unha persoa que proba un queixo dos nosos non quere outro. Iso é así, non teñen comparación”. Cree que diferenciarse es la única fórmula – y tampoco infalible– de competir en un mercado cada vez más complejo. “A afluencia de clientela é irregular. Ao mellor tes un luns moi bo e a Praza non está aberta”, declara Loli. Y es que las sinergias de estos negocios con el mercadillo de los martes y de los sábados (que es cuando el interior del Mercado de Abastos funciona a pleno rendimiento) son evidentes.

En el resto de la ciudad los negocios encabezados por autónomos también ven el mismo problema de relevo generacional y, los que resisten, llevan ya años al frente de los mismos.

En aumento

En todo caso, las cifras que maneja UPTA respecto del número de autónomos en la comarca de O Salnés demuestran que hay una tendencia al alza de aquellas personas que buscan emprender y embarcarse en una nueva aventura profesional. Lo demuestran los datos del pasado mes de agosto respecto a finales de 2025. Por ejemplo en Vilagarcía el octavo mes del año registró 2.415 autónomos, 51 más que el año anterior. En Sanxenxo son 1.857, 157 más, mientras que en Cambados las personas que trabajan por cuenta propia son 1.261, 35 más que cuando terminó el año pasado.

En el resto de la comarca de O Salnés la tendencia al alza está clara. En O Grove son 958 autónomos (60 más); en Vilanova 850 (18 más); en Meaño 575 (18 más); en Meis hay diez más y suma 439, mientras que en A Illa son 31 más en un total de 287. Ribadumia es la única localidad saliniense en la que baja el número de autónomos –según los datos de UPTA–. El municipio pierde cinco personas autónomas según las cifras de agosto y son 491 las que se mantienen en este régimen.