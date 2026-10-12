Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Fallece Cholo Dorgambide, alma de Emerxencias Vilagarcía y exconcejal en la Corporación

Fue una de las caras visibles de IVIL en Ravella y concejal de Seguridad Ciudadana durante el gobierno de Tomás Fole

Fátima Frieiro
12/10/2026 11:43
Cholo Dorgambide en una imagen de cuando era concejal en Ravella
Cholo Dorgambide en una imagen de cuando era concejal en Ravella
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Vilagarcía despide hoy a Ángel Benito «Cholo» Dorgambide, alma de la agrupación de Protección Civil y Emerxencias Vilagarcía, que falleció a los 76 años de edad. A Dorgambide casi nadie lo conocía por su verdadero nombre, dado que para amigos y conocidos él era "Cholo". Él fue el hombre que se unió a las filas de Rivera Mallo para confeccionar una lista para IVIL y el que sirvió al PP de Tomás Fole como concejal de Seguridad Ciudadana durante un mandato nada tranquilo, pero en el que su papel no resultó indiferente.

A Cholo era habitual verlo pegado a los vehículos de motor, del que era apasionado, y siempre alabando el trabajo de Emerxencias, a los que siempre consideró su equipo. Amante del Entroido y de la diversión, quienes lo trataron hablan de él como "un gran amigo". Cuando dejó atrás la vida política siguió activo en su parroquia - porque lo suyo no era estar parado-  en Cornazo. 

Su parroquia lo despedirá este domingo en un funeral a las ocho menos cuarto de la tarde. Sus restos son velados en la Sala 3 del Tanatorio Pompas Fúnebres de Arosa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620