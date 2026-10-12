Fallece Cholo Dorgambide, alma de Emerxencias Vilagarcía y exconcejal en la Corporación

Cholo Dorgambide en una imagen de cuando era concejal en Ravella

Vilagarcía despide hoy a Ángel Benito «Cholo» Dorgambide, alma de la agrupación de Protección Civil y Emerxencias Vilagarcía, que falleció a los 76 años de edad. A Dorgambide casi nadie lo conocía por su verdadero nombre, dado que para amigos y conocidos él era "Cholo". Él fue el hombre que se unió a las filas de Rivera Mallo para confeccionar una lista para IVIL y el que sirvió al PP de Tomás Fole como concejal de Seguridad Ciudadana durante un mandato nada tranquilo, pero en el que su papel no resultó indiferente.

A Cholo era habitual verlo pegado a los vehículos de motor, del que era apasionado, y siempre alabando el trabajo de Emerxencias, a los que siempre consideró su equipo. Amante del Entroido y de la diversión, quienes lo trataron hablan de él como "un gran amigo". Cuando dejó atrás la vida política siguió activo en su parroquia - porque lo suyo no era estar parado- en Cornazo.

Su parroquia lo despedirá este domingo en un funeral a las ocho menos cuarto de la tarde. Sus restos son velados en la Sala 3 del Tanatorio Pompas Fúnebres de Arosa.