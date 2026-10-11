La obra de la Estación Marítima, casi lista y a la espera de su inauguración

La inversión en el inmueble supera los 800.000 euros Gonzalo Salgado

La obra de la futura Estación Marítima de Vilagarcía está prácticamente lista. La empresa encargada de los trabajos ha terminado casi toda la zona exterior prevista en el proyecto y también el acondicionamiento del edificio en si, que ya luce la rotulación y el mobiliario en su interior. Ahora, solo queda esperar por la inauguración, para la que la Xunta de Galicia todavía no ha puesto fecha. Eso sí, dado que la actuación está lista, se prevé que sea inminente y que sirva ya como revulsivo para atraer hasta la capital arousana a pequeñas y medianas embarcaciones que puedan fomentar el turismo marítimo en la zona.

La construcción de esta nueva infraestructura ha modificado por completo la fisionomía del llamado Muelle de Pasajeros que, hasta no hace mucho, contaba con varios elementos arquitectónicos que dificultaban la visión marítima. El nuevo edificio está más integrado con el entorno en el que, además, se han colocado espacios verdes y también aparcabicis y mobiliario urbano para disfrute de quienes se acerquen a la zona.

La Estación Marítima no solo será un lugar de llegada y salida de embarcaciones. Contará con una tienda propia y también con un servicio de cafetería, con el que se buscará dinamizar una zona que –ya por sí misma– es muy utilizada por vilagarcianos y visitantes para pasear.

Inversión importante

La obra de la Estación Marítima es uno de los proyectos a nivel turístico en los que más se ha invertido en los últimos años en Vilagarcía. La idea es que ejerza como un complemento perfecto al albergue de peregrinos ubicado en Carril, que absorbería a quienes hagan el Camino de Santiago por mar. Un turismo que, según se ha dicho en más de una ocasión, tiene un poder adquisitivo medio-alto y que redundará en beneficios para la ciudad y su entorno.

La Estación Marítima es un servicio que ya existe desde hace tiempo en otros puntos de la Ría de Arousa –con importante éxito– y ahora será la capital la que por fin verá satisfecha una demanda que hace años que está activa.