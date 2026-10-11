La comisión de San Xoán de Bamio busca más manos: “Fan falta para que a festa siga”

Imagen de la edición anterior de la festividad en la parroquia vilagarciana

Sumar para que las fiestas en una parroquia del rural no desaparezcan. Esa es la mentalidad alrededor de la cual gira el trabajo de la comisión de fiestas de San Xoán, en Bamio, que –de cara a la edición de 2027– renovarán prácticamente todas sus caras tras la marcha de algunos miembros de la directiva. La que sí sigue es Cinthia Reino, que lleva años de experiencia a sus espaldas y que –reconoce– “é un traballo sacrificado, ao que lle tes que botar moitas horas, pero que me gusta. Tamén ten que haber xente para que isto siga”. Aunque Cinthia ha logrado reclutar a miembros de las comisiones pasadas para sus filas, señala que “aínda nos faltan mans”. De ahí que haya lanzado una petición para que – quien lo desee– se sume a un equipo que ya ha empezado a trabajar para que las celebraciones de junio de 2027 sean las mejores posibles.

“Non o temos nada fácil. Estar nunha comisión a día de hoxe implica moitísima burocracia, papeleo, hai que ter tempo”, detalla. Además hace alusión al “prezo que se manexan nas orquestras. Quen pode pagar iso? É normal que en moitos sitios desaparezan as festas”.

En Bamio el San Xoán es posible gracias a la donación de los vecinos. “Pórtanse moi ben en xeral”. También al tradicional libro de fiestas en el que se anuncian diversas casas comerciales. Y hay más. “Tamén nos movemos moito coa lotería”, explica Cinthia. A todo ello se le suma el ingenio para pensar ideas nuevas de los miembros de la comisión. “Hai cousas que serían moito máis sinxelas se nos axudaran máis, por exemplo, dende o Concello. En cousas que non teñen que ver cos cartos, senón co de facilitar infraestruturas”.

Lo que no faltan son ganas. “Queremos seguir, claro que si”, dice Cinthia. Y es que en Bamio, como en otros puntos del rural, son los vecinos los que luchan por seguir con la tradición. “Ata que poidamos”, señala.