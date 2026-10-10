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Vilagarcía

Salnés Empresarial ficha a María Jesús Escanciano para promover el emprendimiento femenino

Es la CEO de APTIA Servicios de Consultoría y está vinculada al Grupo Autocares Benito Abalo

Fátima Frieiro
10/10/2026 13:06
Directiva de Salnés Empresarial, a la que se incorpora María Escanciano Abalo
Directiva de Salnés Empresarial, a la que se incorpora María Escanciano Abalo
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Salnés Empresarial acaba de incorporar a su directiva a María Jesús Escanciano, CEO de Aptia Servicios de Consultoría y vinculada al grupo Autocares Benito Abalo. La entidad suma este activo en su apuesta por seguir dando protagonismo al emprendimiento femenino en el tejido empresarial de la comarca.

Escanciano Abalo cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito empresarial, dada su vinculación familiar y laboral a Benito Abalo, empresa con sede en Caldas y dedicada al transporte de viajeros por carretera. Ella representa a la tercera generación, una circunstancia que Salnés Empresarial considera que "aporta una perspectiva especialmente valiosa sobre la continuidad, la evolución y los retos de la empresa familiar".

La entidad entiende que la trayectoria, dinamismo y formación de María Escanciano constituyen una "valiosa aportación para continuar desarrollando nuevas iniciativas y reforzar la actividad de la asociación".

Así pues, como nueva integrante de la directiva, asumirá la responsabilidad de dinamizar el área de emprendimiento femenino, promoviendo iniciativas que contribuyan a visibilizar el papel de las mujeres en la actividad económica, favorecer el intercambio de experiencias y generar oportunidades de colaboración entre empresarias, emprendedoras y profesionales.

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