Ravella hará un último intento ante la Xunta para poder reformar Jaureguizar según su criterio

El grado de deterioro del inmueble ubicado en Doutor Tourón ha ido a más desde su adquisición en el año 2019 M. Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía intentará – por última vez– que la Xunta de Galicia cambie de parecer respecto al proyecto de mejora de la Casa Jaureguizar, en la que está prevista la puesta en marcha de un centro social para personas mayores. Lo hará después de las palabras del delegado territorial al respecto del proyecto de Ravella, que choca directamente contra lo que la administración autonómica defiende: el inmueble no puede ser demolido.

Tras analizar la última respuesta de Patrimonio, el Concello asegura que la fórmula que expone Patrimonio para el edificio ubicado en Doutor Tourón no garantiza su seguridad estructural y constructiva. Es más, indican que ni siquiera permite cumplir con la actual ley de accesibilidad.

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Desde Ravella recuerdan que en el proyecto municipal figura la conservación de la fachada principal y que, además, se propone actuar en la envolvente para reforzar la estructura y los forjados. También contempla la instalación de un ascensor. Dicen desde el Concello que, lo que se busca, es compatibilizar la conservación del elemento con la seguridad de la construcción y la finalidad del uso que esta albergará. Asegura el ejecutivo municipal – basándose en los informes y en la opinión emitidos por sus técnicos– que esto último es imposible si no se actúa en la envolvente tal y como tienen previsto.

El ejecutivo local se apoya en un cambio en la ley en 2025 para evitar tener que contar con el permiso de la Xunta

¿El problema? Pues que esto no coincide con lo que exigen desde Patrimonio de la Xunta. “Iso é o que nos impide facer coa fórmula que nos quere impoñer, e non estamos dispostos a executar unha obra que porá en risco as condicións de edificabilidade e a propia seguridade dos usuarios, a maiores de non cumprir coa lei de accesibilidade ao non dispor dun ascensor, imprescindible nun centro de maiores”, señala Ravella.

Insisten en que la fachada se conserva y también los ritmos de las laterales y la trasera. Algo que, por lo visto, no alcanza a lo que pide la Xunta.

Malestar

El equipo de Alberto Varela se ha mostrado molesto por las palabras de delegado territorial realizadas hace unos días. Entienden que lo que pretende es trasladar a la opinión pública que la administración local quiere demoler un bien protegido. Ravella lo niega. Insiste en que lo que busca es compatibilizar la conservación del elemento con el grado de protección que le corresponde. Un grado de protección en el que las dos administraciones – al menos a día de hoy– tampoco están de acuerdo.

Según los técnicos municipales, el grado de catalogación que le corresponde a la Casa Jaureguizar conforme a la actual legislación es el de “ambiental” – el más bajo–. Por lo tanto, para actuar en el inmueble, podría prescindir del permiso de la Xunta, según se recoge en la Lei 5/2025 del 23 de febrero y dictada por la Xunta de Galicia para agilizar la tramitación de los expedientes de Patrimonio tras el atasco que sufría.

Ravella cree que el hecho de que la citada legislación coincida con la opinión de los técnicos, podría desbloquear la tramitación. Sin embargo – critican– el criterio “foi rapidamente mudado por consideracións políticas dos responsables da Xunta”.

El Concello se dirigirá hora a la Dirección Xeral y no descarta acudir a los juzgados si lo cree necesario

El gobierno local subraya que la fórmula que – a su juicio–se trata de “impoñer” desde la administración autonómica es “unha temeridade” que no garantiza las exigencias mínimas para un lugar como Jaureguizar. Eso sí, el Concello –en lugar de reiterar la solicitud ante la delegación territorial–optará ahora por otra fórmula. No es otra que la de dirigirse directamente a la Dirección Xeral para pedir que defina las equivalencias entre los grados de protección del PXOM (del año 2000) y los de la posterior Lei de Patrimonio, actualmente en vigor.

Los tribunales

Lo que parece ‘a priori’ es que el futuro de la Casa Jaureguizar pasará sí o sí por los juzgados, salvo sorpresa o giro de última hora. En este sentido el gobierno local considera que recurrir a la justicia para que dirima el asunto no es –como señaló el delegado territorial– una “ameaza institucional”. Ravella entiende que sí es un acto de “lexítima defensa dos intereses de Vilagarcía ante cinco anos de cambios de postura e de enredos por parte do organismo autonómico para impedir que un inmoble incautado ao narcotráfico reverta nun servizo de beneficio á sociedade”. Dice el gobierno que este es “un camiño que as propias decisións de Patrimonio da Xunta nos obrigará a tomar”.

Cabe recordar que la Casa Jaureguizar fue adquirida por el Concello de Vilagarcía al Plan Nacional sobre Drogas en el año 2019, después de que este se la embargara a Marcial Dorado. La idea en todo momento del ejecutivo socialista fue la de poner en marcha en las instalaciones un centro social para personas mayores que sirva como lugar de encuentro. Un sitio muy céntrico, pero para el que es necesaria una obra de reforma importante dado el grado de deterioro.