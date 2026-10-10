Multitudinaria recuperación de la Romaría das Persoas Maiores en Fexdega

Fexdega se llenó en una nueva edición de la celebración

Había ganas de fiesta en Vilagarcía, sobre todo entre aquellos que disfrutan ya de su “tercera juventud”. La Romaría das Persoas Maiores volvió con fuerza al recinto ferial de Fexdega y rompiendo todos los récord de participación. Ha sido, de hecho, la más multitudinaria desde que se organiza. Más de 600 personas no quisieron perderse esta gran jornada de convivencia en la que hubo buena comida, música para disfrutar del día y –sobre todo– un ambiente envidiable.

El menú de este año incorporó tres platos principales: langostinos cocidos, pulpo ‘á feira’ y carne ‘ao caldeiro’ con patatas. También postre y café.

La celebración –una de las más multitudinarias organizadas por el Concello de Vilagarcía a lo largo del año–se recupera en esta edición después de que en 2025 no pudiese celebrarse por tener que destinar esos fondos al incremento del gasto en el servicio de Axuda no Fogar.