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Vilagarcía

El PP exige activar las bonificaciones del parking Xoán XXIII y critica que el traslado del depósito sigue atascado

Los conservadores acusan al gobierno local de “lentitud” y a Varela de que está “agotado” al frente de la Alcaldía

Fátima Frieiro
10/10/2026 17:17
Ana Granja, portavoz del PP de Vilagarcía, durante un Pleno
Ana Granja, portavoz del PP de Vilagarcía, durante un Pleno
Mónica Ferreirós
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El PP de Vilagarcía exige al gobierno local que active de una vez por todas las bonificaciones para los usuarios del parking Xoán XXIII anunciadas hace ya unos meses. Los conservadores recuerdan que la decisión se anunció “a bombo y platillo” y que, de momento, no se han activado medidas para que los vehículos residentes disfruten de hasta tres horas gratis al día de estacionamiento.

La portavoz del PP, Ana Granja, señala que “nos encontramos una vez más ante el sello característico del gobierno de Alberto Varela: grandes anuncios y parálisis absoluta en la gestión. Los vilagarcianos vuelven a comprobar cómo las promesas del Concello se quedan de nuevo en nada por la desidia y despreocupación del equipo de gobierno”. Insiste además en que “se esfuerzan mucho más en lanzar promesas que en hacer lo necesario para convertirlas en una realidad”.

El PP critica a mayores los retrasos para sacar de la zona de A Concha el depósito de vehículos y trasladarlo a la parcela municipal de O Pousadoiro. Dicen que es la “lentitud” del ejecutivo local para licitar la obra de acondicionamiento del terreno lo que ha provocado que ninguna empresa asuma su preparación y, por lo tanto, siga pendiente el aparcamiento.

Dice el PP que “Vilagarcía necesita un gobierno que trabaje con previsión y que cumpla lo que promete a sus vecinos. El ciclo de Varela en la Alcaldía está agotado”.

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