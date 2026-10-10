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Vilagarcía

Distinguen a tres policías locales de Vilagarcía por sus años de servicio

Fátima Frieiro
10/10/2026 13:47
El acto tuvo lugar esta mañana en la Academia Galega de Seguridade
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Tres policías locales de Vilagarcía recibieron una distinción en un acto celebrado este sábado en la Academia Galega de Seguridade Pública. Los agentes fueron reconocidos por sus años de servicio. La primera de las medallas concedidas fue para María Dolores Gómez Díaz, que ha cumplido tres décadas en el cuerpo municipal. También se distinguió a José Saborido Caamaño y Héctor López Vázquez, con 15 años de carrera respectivamente.

A mayores también han completado su formación en la Academia Alberto Martínez y Clara García, que tomarán posesión muy pronto de su plaza como funcionarios del Concello.

La edila de Seguridade Cidadá, Tania García, y el jefe de la Policía, Ángel Varela, asistieron al acto.

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