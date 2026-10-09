Un vertido de productos químicos provoca un conato de incendio en un camión de basura en Vilagarcía

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Un vertido de productos químicos altamente tóxicos en la Rúa Víctor Pita provocó un conato de incendio en un camión de recogida de basura, que ahora está investigando la Policía Local de Vilagarcía, para dirimir posibles responsabilidades administrativas o penales.

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves en los contenedores de este vial.

Por otra parte, este mediodía, tanto la Policía Local, como el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil y los Bomberos del Consorcio Provincial Antiincendios se desplazaron a la Rúa A Lomba por un pequeño incendio en un alpendre.