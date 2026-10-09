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Vilagarcía

Sobradelo exige soluciones al problema del emisario de Canelas y a los malos olores

Fátima Frieiro
09/10/2026 21:35
Cartel de prohibido bañarse en Canelas
Cartel de prohibido bañarse en Canelas
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Los vecinos de Sobradelo han dado un golpe en la mesa y exigen una solución inmediata al problema del emisario submarino que afecta directamente a la playa de Canelas. Desde la asociación denuncian que la situación es “insostible”, después de que haya pasado más de un mes desde que se produjo la avería. “As obras seguen sen completarse e o problema de fondo continúa sen resolverse de xeito definitivo”, exponen.

Lamentan que se normalice un episodio contaminante que ellos mismos definen como “grave” y que provoca “inseguridade para os bañistas e contaminación constante”. De hecho aclaran que, aunque se levantó la prohibición de baño en la citada playa, la gente se muestra insegura a la hora de utilizarlo, tanto para bañarse como simplemente para pasear por él.

La asociación también hace referencia a los “cheiros insoportables” en la zona. De hecho indican que tanto la rotura de la tubería como los problemas derivados del tratamiento y de la expulsión de aguas residuales están “a provocar un ambiente irrespirable na contorna. Os malos olores son constantes, afectando a veciños e veciñas que residen nas proximidades”.

Lo que el colectivo quiere no son parches, sino “solucións definitivas”. Lamentan que ni desde el Concello ni desde la empresa concesionaria se den fechas para el fin de las obras y aseguran que “non imos permitir que Canelas quede esquecida nin se poña en risco a saúde”.

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