Vilagarcía
Saída do armario sen dor no IES Castro Alobre
O instituto vilagarcián volve a crear conciencia sobre a necesidade de defender un mundo no que a identidade LGTBIQA+ non sofra discriminación
No IES Castro Alobre a "sáida do armario" faise entre sorrisos. Como celebración, como unha auténtica festa chea dos cores da bandeira LGTBIQA. E, polo tanto, chea tamén de mensaxe e reivindicación. O acto, organizado polo Equipo de Diversidades Afectivo Sexuais, levouse a cabo durante o recreo,
O armario, o cal abriron alumnado e docentes, contén reivindicativos carteis con lemas como "o amor non se esconde" ou "namoro de persoas, non de xéneros", para reivindicar un mundo onde sentir e ser non sexa motivo de discriminación social nin política.