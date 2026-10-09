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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Saída do armario sen dor no IES Castro Alobre

O instituto vilagarcián volve a crear conciencia sobre a necesidade de defender un mundo no que a identidade LGTBIQA+ non sofra discriminación

Olalla Bouza
09/10/2026 12:38
Acto en el IES Castro Alobre
Acto en el IES Castro Alobre
Mónica Ferreirós
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No IES Castro Alobre a "sáida do armario" faise entre sorrisos. Como celebración, como unha auténtica festa chea dos cores da bandeira LGTBIQA. E, polo tanto, chea tamén de mensaxe e reivindicación. O acto, organizado polo Equipo de Diversidades Afectivo Sexuais, levouse a cabo durante o recreo, 

O armario, o cal abriron alumnado e docentes, contén reivindicativos carteis con lemas como "o amor non se esconde" ou "namoro de persoas, non de xéneros", para reivindicar un mundo onde sentir e ser non sexa motivo de discriminación social nin política.

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