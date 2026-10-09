Ravella suelta los últimos 200 ejemplares de ‘A gruta dos libros esquecidos’ en espacios públicos

Imagen de la edición de este año de 'Cidade de Libro'

Las personas amantes de los libros y de la literatura deberán estar más pendientes que nunca de su alrededor cuando crucen calles o parques de la localidad. El Concello soltará hoy en espacios públicos los últimos 200 ejemplares del proyecto ‘A gruta dos libros prohibidos’, una iniciativa enmarcada dentro de ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’. Como en fechas anteriores y en colaboración con Arousa Moza, lo que se hará es dejar volúmenes en enclaves transitados. El objetivo es que la gente los coja, se anime a leerlos y que participe en el juego al que podrán acceder a través del código QR que aparecerá en cada volumen.

Los libros que se lanzarán a la calle abarcan todo tipo de géneros y están destinados a públicos de diferentes edades. De este modo se garantiza que cualquier persona pueda disfrutar de la lectura en caso de encontrarlos. Dentro de cada ejemplar va un folleto con un cuento, que sirve como introducción al juego de ‘A gruta dos libros esquecidos’, así como las instrucciones para participar y pasar las pruebas a través del teléfono móvil y que tendrán relación directa con el contenido de la publicación.

Los lectores que antes superen todas las fases participarán en el sorteo de un premio que consiste en una visita a la isla de Cortegada para toda la familia. En noviembre se pondrá fin a este novedoso programa con el que se buscó ampliar la programación oficial del ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’ para continuar animando a la lectura a lo largo de todo el año y no solo en esa semana.