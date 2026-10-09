La unidad de Psoriase del CHUP logra la primera certificación Cuderma en Galicia

Equipo de Dernatoloxia Cedida

La unidad de Psoriase del Complexo Universitario de Pontevedra acaba de alcanzar un hito histórico en la asistencia pública de Galicia, al obtener la Certificación Cuderma con el nivel Excelente. Con este reconocimiento, concedido por la Academia Española de Dermatología y Venereología y el Grupo de Psoriasis, el dispositivo pontevedrés se convierte en el primero de Galicia y en una de las pocas estatales en alcanzar esta distinción.

Esta evaluación externa otorgó la unidad al cien por cien de cumplimiento en la totalidad de los 53 indicadores analizados, incluidos todos sobre la excelencia en la calidad de gestión y estandarización de los protocolos clínicos, la seguridad y la atención personalizada. El informe y la carta de felicitación destacan expresamente el alto nivel alcanzado y el esfuerzo de todo el equipo.

Siete años de trayectoria

La jefa del Servizo de Dermatoloxía del CHUP, Laura Salgado, destaca la relevancia de la Cuderma y señala que, tras años de trabajo "supón un recoñecemento moi significativo ao traballo sostido de todo o equipo da nosa unidade de Psoriase, tanto médico como de enfermaría e auxiliar, e ao modelo asistencial que fomos desenvolvendo e consolidando nos últimos anos". Además, la responsable de este servicio destaca también "o apoio e acompañamento fundamental da unidade de Calidade da área sanitaria" a lo largo de todo el proceso de acreditación.

Las actividades grupales sobre psoriasis comenzaron en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés a mediados de 2019, para abordar los aspectos de la patología que preocupan e interesan desde la perspectiva de los pacientes y a petición de ellos mismos, como pueden ser cuidados diarios de la piel, el tratamiento o el uso adecuado de los corticoides.

También busca ayudar a los participantes a adquirir un mejor conocimiento de las emociones y ampliar el aprendizaje de habilidades para prevenir los efectos perjudiciales del estrés.