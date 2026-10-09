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Vilagarcía

El PP reclama a la Xunta la mejora de viales autonómicos como Bamio o Rosalía de Castro pero acusa a Varela de incumplir su compromiso

Defienden el acuerdo por el que Vilagarcía debe asumir el 30 por ciento de la financiación

Olalla Bouza
09/10/2026 11:52
Un momento de la reunión con Allegue
Un momento de la reunión con Allegue
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El PP de Vilagarcía mantuvo una reunión con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraesutruras, María Allegue, a la que reclaman el arreglo de varios viales autonómicos que pasan por Vilagarcía, como la PO-192 en Bamio, la Avenida Rosalía de Castro o Agustín Romero. La portavoz Ana Granja trasladó que la reparación de estos viales es prioritaria.

Los conservadores, sin embargo, lamentan “una vez más” la “despreocupación y los incumplimientos” del ejecutivo que preside Alberto Varela, dicen, ya que “sigue sin responder los compromisos adquiridos”. En este sentido, destacan que el acuerdo de la Xunta con los municipios es que estos últimos asuman la redacción de un anteproyecto, así como el 30 por ciento de la inversión de la obra.

“Mientras Alberto Varela da la espalda a los acuerdos institucionales, desde el Partido Popular exigimos soluciones inmediatas para el mantenimiento básico de nuestras calles y ya estamos trabajando en alternativas reales de modernización”, asegura Granja, que defiende que “no sirve de nada” que el alcalde “se dedique a enfrentarse con la Xunta” por rédito electoral”, ya que “los vilagarcianos quieren avances” en infraestructuras.

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