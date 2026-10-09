El Concello niega que exista un acuerdo con la Xunta para arreglar los viales autonómicos

Avenida Rosalía de Castro Mónica Ferreirós

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha negado rotundamente que el Concello está incumpliendo el acuerdo para colaborar con la financiación del arreglo de carreteras de titularidad autonómica que atraviesan el municipio. De hecho el regidor socialista afirma que “tal acordo non existe” y lamenta “o servilismo do grupo que lidera Ana Granja, que asume sen chistar as imposicións dos seus xefes da Xunta e acepta que Vilagarcía teña que pagar gastos que non lle corresponde cando noutros concellos financian o 100%”.

El ejecutivo responde de este modo a las declaraciones del PP tras las “xestións” realizadas por Ana Granja ante el gobierno de Rueda en relación a la reforma integral de las avenidas de Cambados, Rosalía de Castro y Agustín Romero.

Varela recuerda que hubo varias iniciativas presentadas por los grupos municipales y también por algún colectivo – como los vecinos de Carril–. “Todas elas foron aprobada por unanimidade”. Es decir, contando con el voto favorable de los concejales populares. El gobierno municipal indica que “incluso a última, na que no primeiro punto se insta expresamente á Xunta a redactar e executar con carácter de urxencia, un proxecto de mellora integral da avenida Rosalía de Castro”.

Ravella apunta que “os concelleiros do PP sempre queren quedar ben coa veciñanza cando a teñen diante, e despois, ante os seus xefes, esquécense deles e dos compromisos adquiridos no Pleno. Eles si incumpren acordos coa cidadanía e recollidos nas actas”.

Así pues, Varela insiste en que seguirá exigiendo a la Xunta que asuma su responsabilidad en relación a las tres vías de acceso al municipio y que financie la reforma de ellas.