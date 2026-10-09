El Concello de Vilagarcía contrata el asfaltado de la Rúa Faxilde

Zona en la que se llevará a cabo la actuación Cedida

El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar a Marconsa el asfaltado del tramo de la Rúa Faxilde afectado por la obra de renovación de la red de saneamiento que acaba de finalizar. El pavimentado tiene un coste de 48.280 euros, con un plazo de ejecución de un mes.

Con estas dos intervenciones, las personas que residen en este lugar se beneficiarán de unos servicios básicos de calidad. También busca mejorar la movilidad y accesibilidad, así como acabar con el problema que causaba el deteriorado estado de las viejas canalizaciones de residuales, que se rompían con frecuencia y deterioraban el firme.

Este nuevo asfaltado da continuidad a la mejora del callejero planificado por le gobierno local en la parroquia, que comenzó con el acondicionamiento de las rúas Sobrán y Canto, con las que conecta la de Faxilde. Además, la pavimentación de esta vía enlazará con el Camiño a Renza, cuya obra de mejora del firme y de la seguridad vial está en proceso de licitación para ser acometida en los próximos meses, con un presupuesto de cerca de 100.000 euros.

Dos kilómetros acondicionados

Una vez finalizada esta última, las comunicaciones de esta zona de San Martiño de Sobrán quedarán perfectamente vertebradas a través de dos kilómetros completamente renovados y acondicionados, que discurren entre la Avenida de Vilanova y el lugar de Renza, dando servicios a los habitantes de todos estos lugares y a los de A Lagoa.

"Todas estas intervencións suporán unha mellora na calidade de vida da veciñanza e reiteran o compromiso que o goberno de Alberto Varela mantén co rural vilagarcián. Un compromiso que se demostra coas 64 actuacións proxectadas e executadas no actual mandato en materia de mellora da rede viaria só nas parroquias da periferia. Isto referencia o dato de que o 70% dos investimentos do Concello destínanse a obras no rural", apuntan desde el gobierno local.