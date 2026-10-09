Alumnado de Fontecarmoa entierra tabús y pone cara y voz a la salud mental de los jóvenes

La acción reflexiona sobre el uso que se hace de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones

La salud mental entre los más jóvenes será motivo de debate – más que nunca– en Vilagarcía. Alumnado del ciclo básico de Servizos Comerciais del CIFP Fontecarmoa lanza este sábado la campaña ‘Falemos de saúde mental: O benestar emocional da nosa mocidade, un obxectivo VGA’. El objetivo de la acción no es otra que concienciar a la ciudadanía sobre el problema que afecta a miles de jóvenes y alertar sobre la importancia de la prevención.

El proyecto consiste en la publicación de vídeos cortos en las redes sociales municipales, la colocación de paneles informativos en el centro de la ciudad y en la publicación de un manifiesto. Todo ha sido elaborado por el estudiantado tras un trabajo de reflexión realizado en las aulas el curso pasado y en el marco de los programas preventivos que el Concello realiza sobre el asunto en diferentes centros educativos.

De hecho Servizos Sociais lleva tiempo trabajando con jóvenes del entorno haciendo especial hincapié en su bienestar emocional. Las temáticas de sus acciones giran en torno al consumo de sustancias, los hábitos de salud, los juegos o el uso seguro y responsable de las TIC. En todas ellas se trabajan la autoestima y la gestión emocional.

El manifiesto –elaborado por el alumnado del centro vilagarciano– es una carta abierta y una ventana a la cabeza de los jóvenes. “Cando temos problemas de saúde mental podemos facer tolemias e facernos danos a nós mesmos ou ás persoas que nos rodean”, reza. En él reclaman “máis visibilidade” y exponen las situaciones personales que – de una u otra forma–pueden derivar en encontrarse en un momento delicado en una edad vulnerable y llena de inseguridades. Un manifiesto que anima a eliminar tabús.