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Vilagarcía

Alberto Varela conforma el Comité de Estratexia del PSdeG de cara a los comicios generales

Fátima Frieiro
09/10/2026 21:38
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Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía
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El alcalde de Vilagarcía y presidente de la Federación Galega de Municipios, Alberto Varela, es uno de los miembros elegidos para el Comité de Estratexia del PSdeG de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La secretaria de Organización de la formación, Lara Méndez, será la coordinadora de campaña y contará con el gerente del partido, Luís Ángel Lago Lage como vicecoordinador.

La formación ha dado a conocer el nombre de los cargos que componen el grupo en el que estará Alberto Varela. Con él también trabajarán la senadora Carmela Silva, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, así como los secretarios provinciales y la subdelegada del Gobierno en A Coruña.

Alberto Varela no es el único vilagarciano que estará en los órganos del partido para trabajar activamente en la campaña del 29-N. En la coordinación sectorial estará también Julio Torrado, que es diputado en la actualidad en O Hórreo. El comité electoral se completa con responsables de comunicación, administración y redes sociales.

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