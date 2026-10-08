Varela pide a la Xunta que acelere el proceso de ampliación del polígono de O Pousadoiro

Imagen de archivo del Polígono Industrial de O Pousadoiro Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, vuelve a pedir a la Xunta de Galicia que agilice los trámites para poder ejecutar la ampliación del polígono de O Pousadoiro. El regidor socialista entiende que la ciudad pasa por su mejor momento a nivel económico y que puede ser un polo de atracción para nuevas empresas, que carecen de un suelo en el que instalarse.

El ejecutivo local insiste en que la ampliación es imprescindible para que Vilagarcía pueda captar proyectos empresariales e industriales de envergadura. Dice el alcalde que hay interés de varias firmas por implantarse en la ciudad, dada la estratégica localización de la misma. Otras –añade– están demandando terrenos para ampliar sus instalaciones y poder seguir creciendo de forma competitiva.

Ravella expone que la demanda choca con la falta de infraestructuras necesarias, pese a que hace ya 20 años que se exige una ampliación de los terrenos en O Pousadoiro.

El Concello echa mano de datos oficiales para defender la intensa actividad económica en el término municipal y apunta a que esta redunda en la creación de puestos de trabajo.

La administración local indica que, para poder seguir con esta tendencia, es precisa la ampliación. Un proceso que anunció hace ya meses la Xunta de Galicia y que afecta a terrenos no solo de la capital arousana, sino también de Caldas y que responderá a una demanda histórica.