Orden de alejamiento para el hombre que agredió al alcalde de Vilagarcía

Alberto Varela tras interponer la denuncia Mónica Ferreirós

El hombre acusado de agredir al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, fue puesto a disposición del Juzgado, de donde salió en libertad con cargos y con una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron el sábado, en plena zona hostelera de Méndez Núñez, mientras el regidor se encontraba disfrutando de una fiesta de cumpleaños, rodeado de familiares y amigos, entre ellos varios menores.

Un hombre le dio dos manotazos fuertes por la espalda y, cuando Varela se giró para pedirle que cesara en su actitud, lo agarró del cuello, momento en el que los acompañantes del socialista intervinieron para poner paz, no sin recibir algún que otro golpe. Mientras tanto, el individuo profería frases como "rojos de mierda" o "id de putas con Ábalos", tal y como denunció Alberto Varela el lunes en Comisaría.

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El socialista medió mucho la decisión antes de decidirse a denunciar los hechos, pero lo hizo, dijo, "por responsabilidade" y para poner fin a una polarización de la que culpa, directamente, a la ultraderecha. El hombre estuvo detenido en los calabozos de la Policía Nacional y ayer miércoles pasó a declarar, imponiéndole el Juzgado una orden de alejamiento de Alberto Varela.