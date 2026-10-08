La Xunta rechaza de nuevo derribar Jaureguizar y complica el proyecto de Ravella

Imagen de la Casa Jaureguizar

El futuro de la Casa Jaureguizar está, nuevamente, en un punto de no retorno. El delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, ha sido tajante a la hora de afirmar que el edificio está catalogado y que –por lo tanto–no puede ser derribado en ningún caso. Una resolución que desde Patrimonio ya se expuso en más de una ocasión y que no contenta al gobierno municipal, que defiende únicamente la conservación de la fachada ante el elevado estado de deterioro del edificio ubicado en la calle Doutor Tourón.

Fernández ha respondido así al ultimátum que Ravella dio a la Xunta hace tan solo unos días, advirtiendo de que si no había respuesta respecto al proyecto, acudiría sin duda a los tribunales. El delegado territorial señala que la resolución de la administración autonómica “xa a tiña o alcalde dous días antes entre as súas notificacións, pero ou non a veu ou non a leu”. Una respuesta que, en todo caso, no iba a gustarle a Alberto Varela.

“Sorpréndeme a maneira de facer política do alcalde de Vilagarcía, ameazando institucionalmente á Xunta con levarnos ao xulgado”, declara Fernández.

El responsable autonómico anima a “botar man de hemeroteca” y se pregunta “que fixo o Concello de Vilagarcía durante todo este tempo, dende que se adquiriu ese inmoble?”. Recuerda que la Casa Jaureguizar es un bien catalogado y que hay que conservar. Eso sí, muestra una actitud conciliadora y le tiende la mano al regidor para “sacar adiante un proxecto que é moi importante para Vilagarcía como é ese centro para persoas maiores”.

En todo caso lamenta que “en todo este tempo deixaron caducar os dous primeiros expedientes”.

Difícil punto de encuentro

Lo que está claro es que las posturas de la administración local y la autonómica respecto al futuro que debe tener el inmueble de Jaureguizar son diametralmente opuestas. Ravella entiende que el edificio se ha ido deteriorando más de lo que ya lo estaba cuando se adquirió debido a los obstáculos de la Xunta de Galicia. Sin embargo esta administración entiende que su postura ha sido la misma, que no es otra que la de proteger un bien catalogado.

La Casa Jaureguizar fue adquirida por el Concello al Plan Nacional sobre Drogas en el año 2019, después de que esta fuese embargada a Marcial Dorado. El objetivo de Ravella es habilitar en la parcela un centro social para personas mayores.