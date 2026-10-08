La conexión peatonal entre el Castro Alobre y Valdés Bermejo ya está lista y dará paso a la musealización

Las escaleras ya pueden utilizarse Mónica Ferreirós

El acceso principal que conecta el yacimiento del Castro Alobre con el parque botánico Enrique Valdés Bermejo ya está operativo. Los trabajos de consolidación de la terraza y la reconstrucción del muro de piedra que se cayó en el año 2020 ya han terminado, por lo que el Concello continuará muy pronto con la mejora de esta gran zona verde y arqueológica. Lo que se hará – tal y como se presentó en su día– es ejecutar la musealización del yacimiento situado en la avenida Valle-Inclán, en donde se encuentran los restos de la antigua puerta al mar del castro y de una antigua fábrica de salazón de la época romana.

Cabe recordar que el Concello destinó un total de 165.000 euros a la reparación del citado muro de contención. Fue una actuación bastante compleja, dado que antes de realizarla hubo que llevar a cabo una serie de estudios topográficos y esperar a que pasara el tiempo necesario para que los terrenos se asentaran antes de poder actuar. Justo después se redactó el proyecto de obra y se buscó la financiación necesaria para poder llevarlo a cabo.

Lo que se hizo

Las actuaciones consistieron en la retirada de las barandillas de madera de las antiguas escaleras, así como la eliminación de los escombros y de la tierra de la zona en la que hubo los desprendimientos. Además también se hizo el drenaje y el levantamiento del nuevo muro con grandes bloques de piedra. Finalmente se reconstruyó la antigua escalera de piedra que comunicaba la última terraza del Castro Alobre con el Valdés Bermejo. A mayores se instalaron barandillas de acero cortén y se acondicionaron los caminos afectados.

Desde Ravella indican que la finalización de esta obra les permite continuar mejorando este pulmón verde y que – según los historiadores– es el origen de la ciudad de Vilagarcía. De hecho el alumnado de los módulos de albañilería y carpintería del obradoiro Forme está renovando el mobiliario urbano, acondicionando el estanque y los senderos y restaurando el arco de piedra construido hace décadas.

Ahora el ejecutivo que preside Alberto Varela tiene previsto continuar con el proceso de musealización del yacimiento obtenido a través del convenio firmado con Mercadona. Tan pronto como Patrimonio autorice la intervención, se licitarán los trabajos que permitirán ampliar el Valdés Bermejo con los 1.016 metros cuadrados de la zona arqueológica excavada previamente.

El proyecto en cuestión está presupuestado en 125.000 euros. Además de poner en valor el espacio y permitir que se pueda visitar para dar a conocer una parte de la historia de Vilagarcía, la intervención tendrá como finalidad estabilizar y garantizar la integridad física de los restos arqueológicos. Un trabajo ambicioso que busca poner en valor una zona que merece y debe ser visitada.