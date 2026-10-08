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Vilagarcía

La asociación Lar abre sus puertas del centro de A Laxe por el Día de la Salud Mental

Será mañana, de 11:30 a 13 horas

Olalla Bouza
08/10/2026 13:05
Fachada del centro
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LEl Centro de Rehabilitación Psicosocial de Lar, en la Rúa Muíño Novo de A Laxe, abre mañana viernes sus puertas para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Será de 11:30 a 13 horas, en una jornada en la que las personas asistentes podrán participar en diferentes actividades interactivas orientadas  a reflexionar sobre le estigma y dar visibilidad a la labor que se realiza en las instalaciones.

Bajo el lema 'Experiencias vividas: voces reales, cambio real', la jornada abordará la realidad de las personas con problemas de salud mental y busca contribuir a "desmontar mitos y prejuicios", así como a promover una "mirada más cercana, respetuosa y libre de estereotipos".

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