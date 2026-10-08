La asociación Lar abre sus puertas del centro de A Laxe por el Día de la Salud Mental

Fachada del centro D.A.

LEl Centro de Rehabilitación Psicosocial de Lar, en la Rúa Muíño Novo de A Laxe, abre mañana viernes sus puertas para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Será de 11:30 a 13 horas, en una jornada en la que las personas asistentes podrán participar en diferentes actividades interactivas orientadas a reflexionar sobre le estigma y dar visibilidad a la labor que se realiza en las instalaciones.

Bajo el lema 'Experiencias vividas: voces reales, cambio real', la jornada abordará la realidad de las personas con problemas de salud mental y busca contribuir a "desmontar mitos y prejuicios", así como a promover una "mirada más cercana, respetuosa y libre de estereotipos".