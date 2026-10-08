El grupo ADT llevará de nuevo el pop coreano a O Piñeiriño

Miembros del grupo Cedida

El grupo ADT impulsa la segunda edición de All Dan Together, un evento centrado en la cultura K-pop y en las exhibiciones de baile impulsado por el grupo local ADT en el Centro Cultural Breogán, en O Piñeiriño, que en esta ocasión contará con un espacio dedicado a la infancia.

Será el 34 de octubre, en el Centro Cultural Breogán y estará dividido en dos partes. En la primera, por la mañana, se celebrará 'K-pop pekes', dirigido al público más joven, que incluirá pintacaras y diferentes actividades musicales adaptadas a la infancia. Por la tarde, se llevará a cabo el evento central All Dance Together, que mantiene la esencia de la última edición pero con la temática del Samaín, incluyendo un concurso de disfraces.

"Queremos que todas as persoas se sintan cómodas, incluídas as familias que confían en nós", explican desde la organización, que cuenta con la colaboración de la asociación vecinal Breogán y del Concello.