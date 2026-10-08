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Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía pide por escrito al Puerto la desafectación del parque Miguel Hernández

La rada se dirigió previamente a la administración municipal para dar cuenta del mal estado del recinto

Olalla Bouza
08/10/2026 22:00
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El Concello de Vilagarcía pide por escrito a la Autoridad Portuaria la desafectación del parque Miguel Hernández. Así lo recoge la Xunta de Goberno Local en una reunión celebrada a finales de septiembre, en la que se da cuenta de otra comunicación de la entidad que preside José Manuel Cores Tourís sobre el mal estado de conservación de este recinto familiar.

El ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela responde que se van aejecutar obras para reponer el pavimento del parque infantil, que ya fueron adjudicadas a la empresa Garocaprim por un importe de 23.664,58 euros. Asimismo, manifiestan su intención de continuar “como titular desa concesión” o que, por parte de la Autoridad Portuaria, “se proceda a desafectar eses terreos dos usos portuarios”.

Formaría parte de una petición más amplia, para que la titularidad de los espacios que están abiertos al uso y disfrute de la ciudadanía, como sería el parque de O Centenario, pasasen a ser de titularidad portuaria. El convenio sobre la concesión, que era de 25 años, finaliza en 2028. El Concello cree que debe seguirse la senda de otros casos, como los puertos autonómicos.

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