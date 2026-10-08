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Vilagarcía

Cocido "a fartar" y la música de Dieguiño este fin de semana en Os Duráns

El céntrico barrio de Vilagarcía celebra la tercera edición de esta fiesta, en la que también habrá sorteo de regalos

Olalla Bouza
08/10/2026 13:22
Una fiesta del cocido en la comarca
Una fiesta del cocido en la comarca
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Un menú que nunca falla, a base de cocido gallego y de su sopa, la música del incombustible Dieguiño y mucha diversión entre vecinos, familia y amistades: es la oferta del céntrico barrio de Os Duráns para este fin de semana.

La tercera Festa do Cocido de Os Duráns será el domingo, 11 de octubre, a partir de las 14:30 horas, aunque la sesión vermú de Dieguiño, que también se encargará del 'tardeo', comenzará a las 13 horas. Cocido (a fartar), su sopa, pan, bebida, postre, café y chupito son los manjares del menú principal (36 euros); aunque también hay opción infantil (para menores de 12 años), con milanesa, patatas, agua o refrescos y postre y por 16 euros. Habrá carpa y el plan incluye sorteo de regalos y mucha diversión. La cita la organiza la Asociación Cultural San Pedro de Os Duráns.

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