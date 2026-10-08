Cocido "a fartar" y la música de Dieguiño este fin de semana en Os Duráns

Una fiesta del cocido en la comarca Mónica Ferreirós

Un menú que nunca falla, a base de cocido gallego y de su sopa, la música del incombustible Dieguiño y mucha diversión entre vecinos, familia y amistades: es la oferta del céntrico barrio de Os Duráns para este fin de semana.

La tercera Festa do Cocido de Os Duráns será el domingo, 11 de octubre, a partir de las 14:30 horas, aunque la sesión vermú de Dieguiño, que también se encargará del 'tardeo', comenzará a las 13 horas. Cocido (a fartar), su sopa, pan, bebida, postre, café y chupito son los manjares del menú principal (36 euros); aunque también hay opción infantil (para menores de 12 años), con milanesa, patatas, agua o refrescos y postre y por 16 euros. Habrá carpa y el plan incluye sorteo de regalos y mucha diversión. La cita la organiza la Asociación Cultural San Pedro de Os Duráns.