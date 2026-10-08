CCOO de Arousa pide PP y Vox que "saquen a Correos del fango"

Protesta en Correos en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La sección de Correos de CCOO en Arousa y Pontevedra reclama PP y Vox que "saquen" al organismo público del "fango" tras diversas declaraciones cuestionando el voto por correo y "sembrando dudas infundadas sobre la limpieza y las garantías del próximo proceso electoral".

La secretaria de la sección sindical de CCOO Correos en la provincia, María Isabel Mouriño, recuerda "algo tan sencillo como incontestable: el Correo Público de nuestro país ha gestionado los procesos electorales de nuestra democracia desde 1977". Inciden en que se trata de un voto "seguro" y que tanto la empresa como la plantilla son "de plena confianza", ya que "ha servido con la misma profesionalidad a todos los procesos electorales".