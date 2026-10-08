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Vilagarcía

CCOO de Arousa pide PP y Vox que "saquen a Correos del fango"

Recuerdan que el ente público participó en los procesos electorales de 1977

Olalla Bouza
08/10/2026 15:27
Protesta en Correos en Vilagarcía
Protesta en Correos en Vilagarcía
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La sección de Correos de CCOO en Arousa y Pontevedra reclama PP y Vox que "saquen" al organismo público del "fango" tras diversas declaraciones cuestionando el voto por correo y "sembrando dudas infundadas sobre la limpieza y las garantías del próximo proceso electoral".

La secretaria de la sección sindical de CCOO Correos en la provincia, María Isabel Mouriño,  recuerda "algo tan sencillo como incontestable: el Correo Público de nuestro país ha gestionado los procesos electorales de nuestra democracia desde 1977". Inciden en que se trata de un voto "seguro" y que tanto la empresa como la plantilla son "de plena confianza", ya que "ha servido con la misma profesionalidad a todos los procesos electorales".

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