Una sentencia desestima una reclamación por una caída en las vías del Puerto de Vilagarcía

Las vías del tren al Puerto Mónica Ferreirós

El TSXG desestima la reclamación de un ciclista que sufrió un accidente tras encallar una de las ruedas de su vehículo en las vías del tren al Puerto. Los hechos sucedieron en noviembre de 2022 y el hombre presentó una petición de indemnización en la entidad que preside José Manuel Cores Tourís en junio de 2023, cifrada en 77.341,24 euros. La resolución del organismo llegó en mayo del año siguiente, denegando esta demanda.

El ciclista decidió entonces recurrir a los tribunales, presentando un contencioso a la resolución portuaria en la que expone la “inexistencia de señalización” sobre la presencia de raíles en el vial, así como “el compromiso que divulgó la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de mejorar las condicioens de sus viales para evitar caídas”.

Las argumentaciones

En este recurso, cifra los daños en 96.683,16 euros, teniendo en cuenta los juros de demora desde que sucedieron los hechos hasta su completo pago.

A las pretensiones se opuso tanto la Abogacía del Estado como la representante de la aseguradora, codemandada. Mientras que la primera incidía en la falta de nexo causal “determinante en la responsabilidad indemnizatoria” y en la obligación del ciclista de circular con precaución, por no ser una zona para este tipo de vehículos; para la segunda de las defensa, la clave está en las “contradicciones en las que incurrieron los testigos y el propio interesado”.

En este sentido se pronuncia la sentencia, que señala que aunque no hay ninguna señala que impida el paso de bicicletas, no significa que este uso “no tuviera que ser compatible con los espacios y usos portuarios, como tampoco que no tuviera que estar conectado con los sistemas generales”. Por ello, el TSXG desestima la reclamación, al entender que no acreditó el denunciante que el Puerto hubiese desatendido sus obligaciones y al considerar también que debería haber extremado las precauciones con la bicicleta.