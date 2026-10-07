Ravella abrió expediente a ocho locales hosteleros por ocupar más espacio público con terrazas

Imagen de la Policía Local de Vilagarcía

Ocupar más metros de los que les corresponde por normativa con sus terrazas en la vía pública les puede salir muy caro a un total de ocho locales hosteleros de Vilagarcía. El Concello ha abierto expediente a estos negocios por no cumplir con lo estipulado en una norma que – lo que busca– es la convivencia tranquila entre los peatones y la actividad económica que desarrollan bares y restaurantes en la localidad.

Lo cierto es que los problemas más graves se registran durante los meses de verano, con una mayor afluencia de clientela y con la llegada masiva de turistas a Vilagarcía. En zonas en las que la hostelería es el gran reclamo, las mesas y sillas se incrementan ocupando más espacio que el que tienen autorizado. De ahí que las inspecciones que se realizan desde la Policía Local hayan derivado en expedientes a ocho negocios. Una práctica que, en todo caso, se repite cada año y – sobre la que muchos vecinos ponen el acento. De hecho hay espacios en los que transitar con una silla de ruedas o con un carrito de bebé durante épocas festivas o los fines de semana es prácticamente imposible.

Los ocho expedientes se han abierto en lo que va de año, pero ya en períodos anteriores se han detectado incumplimientos similares en diferentes puntos de la ciudad, pero sobre todo en el centro. Es ahí donde más negocios existen y donde la problemática es mayor.

Los excesos

Otras cuestiones que se contemplan en ordenanzas municipales son las relativos a los horarios de cierre de los locales –especialmente aquellos vinculados al ocio nocturno–y a la normativa de ruidos. Ambas circunstancias también provocaron aperturas de expedientes en más de una ocasión en Vilagarcía y conllevaron incluso no solo sanciones económicas, sino también el orden de cierre de los establecimientos infractores. El Concello siempre ha defendido la convivencia, pero dentro de las normas fijadas.