Os Terribles de Arousa, Dieguiño y dj Sekone actúan en la Festa do Cocido de As Carolinas

Una edición pasada de la fiesta Gonzalo Salgado

El barrio de As Carolinas ya se prepara para la segunda edición de la Festa do Cocido, que se celebrará el 30 de enero, que tendrá menú infantil y adulto y que servirá para reunir a las personas residentes en una celebración en la que no faltará la música.

Correrá a cargo de Os Terribles de Arousa, que ofrecerán una alborada por las calles de As Carolinas. De la sesión vermú se encargará Dieguiño, así como del tarde, con el objetivo de hacer bailar y disfrutar a las personas asistentes. Después será el turno de dj Skeone.

Las actuaciones comenzarán a las doce y media del mediodía u e prolongarán hasta ya entrada la noche. El menú para adultos, con n precio de 35 euros, incluye sopa, cocido “a fartar”, postre, café, chupitos, refrescos y vino. Además, los más pequeños podrán disfrutar de sopa de cocido, milanesa de pollo con patatas y refrescos. El precio, en estos casos, es de 16 euros.

Aquellos que quieran apuntarse pueden hacerlo en los teléfonos 623062044, 649625774, 630574767 y 695472664. La comisión organizadora de San Pedro agradece la colaboración del Concello de Vilagarcía, de Espectáculos Toño y de Catering Porto, así como de las casas comerciales y de las personas que hacen posible el evento, que busca dinamizar el barrio.