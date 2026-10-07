O Consello da Cultura escolle ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’ para abordar o estado do galego
O organismo ten en conta a feira á hora de definir as prácticas lectoras máis axeitadas e as políticas difusoras
O Concello de Vilagarcía foi convidado polo Consello da Cultura Galega a participar coa súa experiencia nun estudo sobre a situación actual e futura da lectura en galego O estudo promovido polo órgano que preside Dolores Vilavedra atópase na súa fase inicial, dedicada a coñecer iniciativas de interese e escoitar a persoas con experiencia neste ámbito. Nesta etapa comparten preguntas e reflexións que permitan orientar as conclusións do estudo coas que, posteriormente, ofrecer propostas e información útil que achegar aos axentes culturais e educativos que traballan para que a lectura en galego avance e se consolide. A xestora sociocultural responsable do ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’, Mayte García, foi a encargada de explicar o proxecto recoñecido por público, autores e profesionais do sector.
Un evento consolidado
O evento, que este ano celebrou a súa sexta edición, conta tamén co respaldo do Ministerio de Cultura, que o vén subvencionando anualmente a través do seu programa de axudas á promoción da lectura e ás letras españolas. Para a edición deste ano concederon 10.000 euros.
Ravella incide en que o Consello da Cultura Galega destacou a orixinalidade do formato vilagarcián, que non se cingue á tradicional feira do libro, xa que ás casetas de exposición e venta, presentacións literarias e firmas de autores, engade unha ampla e variada programación transversal e dirixida aos distintos sectores do público, coa finalidade de animalos á lectura dende actividades dinámicas, participativas e lúdicas adaptadas ás diferentes idades.