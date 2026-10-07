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Vilagarcía

Las cuentas de la Fundación de Deportes se aprobarán en un pleno extraordinario

Fátima Frieiro
07/10/2026 19:41
Pleno de los Presupuestos de Vilagarcía
Imagen de un pleno en Vilagarcía
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La cuenta general de la Fundación de Deportes de Vilagarcía correspondiente al ejercicio económico de 2025 se aprobará en una sesión plenaria extraordinaria el próximo martes 13. El gobierno local ha decidió convocar a la Corporación para hacer frente a los plazos que se exigen en la legislación vigente.

Las cuentas ya se abordaron en una comisión informativa el pasado 1 de septiembre y se sometieron – como es obligado por ley–a un plazo de exposición pública sin que se recibiesen alegaciones al respecto. Así pues, el plazo para su aprobación en pleno termina el próximo día 15, de ahí que desde el ejecutivo municipal quieran resolver ya ese trámite el próximo martes.

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