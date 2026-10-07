El crucero 'Amadea' llega mañana a Vilagarcía

Un crucero en Vilagarcía Aitana Vidal

El Puerto de Vilagarcía recibirá mañana la escala del crucero ‘Amadea’, perteneciente a la compañía Amadea Shipping Company, que llega procedente de Leixoes (Portugal) y tiene como próximo destino St. Peter Port (Reino Unido). Permanecerá atracado en Ferrazo desde las 7 a las 14 horas, con un total de 535 pasajeros y 320 tripulantes a bordo.

La escala supone la llegada de más de 850 personas. Durante su estancia, podrán disfrutar del municipio y otros puntos de interés turístico de la comarca de O Salnés. La escala se suma a otras que registra la rada, que destaca que “pone de manifiesto el interés de las compañías navieras por incluir el puerto arousano en sus itinerarios”. Asimismo, desde la entidad se comprometen a continuar “trabajando en consolidar” este tráfico. Una de las actuaciones en este sentido es la próxima instalación de 19 defensas en la zona de O Ramal, así como la renovación de 11.650 metros cuadrados de pavimento. Ambas obras supondrán cerca de 1,7 millones de euros de inversión y buscan favorecer la llegada de visitantes.