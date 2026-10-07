Carril presume de identidad propia con su escudo esculpido en granito

Miembros del equipo de gobierno y representantes vecinales acudieron a la inauguración Mónica Ferreirós

Carril ya puede presumir de escudo, de ese que recuerda que – en su día– fue concello propio antes de adherirse oficialmente a Vilagarcía en el año 1913, hace ya más de un siglo. La Praza da Liberdade luce desde ayer un sello que ocupa justo el lugar que, durante mucho tiempo, acogió al controvertido transformador eléctrico que traía de cabeza tanto a vecinos como a titulares de negocios de la zona. El alcalde, Alberto Varela, miembros de su gobierno y representantes vecinales no quisieron perderse la inauguración del emblema, colocado en pleno corazón de la localidad carrilexa. Un acto sencillo, pero en el que incluso se escuchó alguna canción popular espontánea como esa que dice que “Carril ten un areal, que chega a Vilagarcía...”.

La instalación también tuvo sus críticas – las que menos–, pero la sensación de los que por allí pasaban era de satisfacción. Sobre todo por haber dejado atrás un transformador que se incendió en más de una ocasión, que los vecinos consideraban un peligro y que –por encima y cada vez que había una avería– dejaba sin suministro a la población.

Los vecinos urgen mejoras en Rosalía de Castro: “Es el tema que más nos preocupa” Solucionado el problema del transformador de la Praza da Liberdade, los vecinos de Carril urgen mejoras en la avenida Rosalía de Castro. “Es, en estos momentos, el tema que más nos preocupa”, señala el presidente del colectivo Jaime Guillán. Asegura que hay varias demandas en la agenda, pero que la situación de la avenida es la carta de presentación no solo de Carril, sino de toda la ciudad. A las demandas vecinales se sumó el alcalde, Alberto Varela, dado que es un vial de titularidad autonómica y en más de una ocasión desde el Concello se remitieron escritos a la Xunta de Galicia para que solucione los problemas en él y también en otros como Agustín Romero o la Avenida de Cambados. “Non hai resposta”, subraya el regidor socialista. Varela resalta que estos viales no solo necesitan actuaciones en lo que se refiere al pavimentado, sino también en materia de accesibilidad. “Ademais hai que lembrar que hai un acordo plenario para limitar o paso de vehículos pesados por Rosalía de Castro e nunca se chegou a aplicar dende a Xunta de Galicia”, dice Varela.

Carril se suma así a Vilaxoán, que también luce con orgullo su escudo en las inmediaciones de la Praza Rafael Pazos. En este caso –como ocurrió con el emblema vilaxoanés– el coste corrió a cargo de las arcas municipales y el presupuesto para colocar el escudo en la Praza da Liberdade ascendió a 17.460 euros. La empresa Gomacons S.L. – de O Porriño– fue la que se encargó de grabar el diseño en losas de granito gris Alba con las que se compuso la imagen final, que ocupa una superficie de 4,20 metros de largo por 3,60 de ancho.

Alberto Varela destacó que el escudo es el original, el que tenía Carril cuando era ayuntamiento propio, y que es una forma de recordar el pasado y entender también el presente que los une con Vilagarcía.

El regidor socialista hizo alusión al compromiso adquirido por parte del gobierno local con los vecinos a la hora de retirar el transformador eléctrico. “Co do escudo vimos agora a oportunidade de darlle máis importancia á Praza da Liberdade. É importante recordar de onde vimos e o que isto simboliza”, declaró.

Reacción vecinal

Representantes de colectivos de Carril no quisieron perderse la visita al escudo. El presidente de la asociación de vecinos, Jaime Guillán, destacó el buen resultado de la actuación y definió como “una solución estupenda” tras la retirada del transformador. Recordó que fue el colectivo el que impulsó con diferentes acciones que se retirase ese elemento de una plaza muy céntrica y muy utilizada por los carrilexos.

Cabe recordar que fue el Concello el que hizo las gestiones con Fenosa y aportó un total de 100.000 euros para posibilitar el traslado del controvertido transformador.