Vilagarcía es la segunda ciudad de Galicia con más obra nueva prevista a inicios del verano

Pisos en venta inmobiliaria Mónica Ferreirós

En pleno debate por el estado de la vivienda a nivel nacional los datos oficiales muestran que la obra nueva (de promoción privada) ha vivido un incremento sustancial en lo que va de año en distintos puntos de Galicia y –en concreto–en la Ría de Arousa. De hecho –y según los últimos informes del Instituto Galego de Estatística– Vilagarcía es la segunda ciudad de la comunidad autónoma con más obras previstas a inicios de verano. Concretamente hasta el mes de junio, que es hasta donde llega el estudio del IGE. A la ciudad arousana solo le supera en número Lugo (capital de provincia). Junto a Monforte de Lemos, las tres suman el 64,5% de la obra nueva prevista en toda Galicia.

En todo caso la tendencia de obra nueva ya se lleva advirtiendo desde el año pasado en algunos de los concellos de la Ría de Arousa, sobre todo aquellos más costeros y en los que la presión turística es más notable. En la suma de las tres comarcas – O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia– el número de licencias concedidas en este primer semestre de 2026 fueron 325 para obra nueva. En el mismo período de 2025 fueron más, un total de 573 y con Sanxenxo como principal motor de esa aceleración.

Más en la costa

Lo que es evidente es que la tendencia de las promotoras es la de apostar por la construcción en la zonas más próximas a la costa en detrimento de aquellas más de interior. Así pues, en el primer semestre de 2026 en Vilagarcía se tramitaron 144 licencias para construcción de obra nueva o para rehabilitación de inmuebles que estaban en desuso y para poder sacarlos al mercado. Es el número más elevado de la comarca de O Salnés. Le sigue Sanxenxo con 107 (frente a las 446 del mismo periodo de 2025). O Grove también ha experimentado una importante subida en esta anualidad respecto a la obra nueva. Según el IGE se tramitaron un total de 24 licencias en el primer tramo del año, frente a las dos del año pasado. En Vilanova el número es menor que en el mismo período de 2025, dado que han bajado de 14 a 5. En todo caso – en mayor o menor medida– todos los municipios salinienses tienen registrada la construcción de inmuebles. Los que menos, Meis y Ribadumia con uno y dos, seguido de Meaño y A Illa con tres y de Cambados con cuatro. En Vilanova fueron cinco en este primer semestre.

En la comarca de O Barbanza el IGE incide en que hasta el mes de junio se concedieron un total de 23 licencias para nuevas construcciones. De ellas la mayoría –un total de 17 y en el mismo número que el mismo período de 2025– fueron en Ribeira. Le sigue A Pobra do Caramiñal con cinco y Boiro con uno. Por su parte Rianxo lleva dos años sin actividad en este sentido.

Este tipo de permisos disminuyen en gran medida en los municipios más rurales e interiores como pueden ser los de la comarca de Ulla-Umia. En esta zona solo se han tramitado en este arranque del año y hasta antes del verano un total de nueve licencias. En 2025 en ese mismo tramo, fueron cinco. Los concellos que promovieron este tipo de licencias son Catoira, Cuntis, Portas y Valga con dos y Moraña y Pontecesures con una. En Caldas – capital de comarca– no se llevaron a cabo permisos de este estilo en los primeros seis meses de 2026.

Lo cierto es que la promoción de obra privada – sobre todo en el caso de Vilagarcía y también de otras localizaciones como Sanxenxo– no ha motivado una bajada de precios para la compra de estos inmuebles. Las últimas promociones que se hicieron públicas en diferentes puntos de la capital arousana ofrecían viviendas de dos habitaciones – algunas de ellas en la periferia– por alrededor de 200.000 euros. Cifras que quienes desean adquirir una propiedad ven imposible con la media salarial que se maneja a día de hoy en esta parte de Galicia.

Promoción pública

Cabe recordar que a la construcción de iniciativa privada habrá que sumar en los próximos meses las viviendas de promoción pública que están previstas en diferentes localidades arousanas. Es el caso de Vilagarcía en la zona de As Carolinas y también de Marxión. En Sanxenxo y en Vilanova también hay pretensiones, así como en O Grove, en donde ha habido movimientos al respecto.