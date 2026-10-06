UPTA presenta un plan de doce medidas "imprescindibles para el futuro del trabajo autónomo"

Eduardo Abad, presidente de UPTA Cedida

La asociación UPTA, con sede en Vilagarcía, presenta el plan 'Autónomos 27-31', una propuesta que recoge las doce grandes prioridades del sector y que trasladarán a las formaciones para que se posicionen. La organización considera imprescindible "avanzar en derechos, protección social, viabilidad económica y modernización de las actividades de los más de tres millones" de trabajadores por cuenta propia en España.

La reforma integral de la LETA (Estatuto del Trabajo Autónomo) es la primera propuesta, para adaptarlo a la realidad actual, ya que se aprobó hace veinte años y, desde entonces, cambiaron mucho "la economía, las formas de trabajar, la digitalización y el sistema de protección social".

UPTA también reclama una fiscalidad justa, más sencilla, equilibrada y adaptada "a la verdadera capacidad económica" de los autónomos, que reconozca "adecuadamente los gastos necesarios para el desarrollo de su actividad".

Asimismo, piden una cotización "por ingresos reales", cese de actividad y subsidio para mayores de 52 años; la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores; un Plan Nacional de Relevo Generacional, uno de los principales problemas, sobre todo en el comercio tradicional; trabajo autónomo rural; lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal; seguridad y salud laboral, incidiendo en la prevención; impulso del trabajo por cuenta propia para menores de 35 años; digitalización e implantación de la inteligencia artificial, como "herramientas útiles para reducir los tiempos de trabajo; "vivienda digna y adsequible", a precios "razonables" y, por último, aumento de las pensiones y acceso al RETA de los mutualistas, sin recortes.

Reunión con los partidos

El presidente de UPTA, el vilagarciano Eduardo Abad, señala que "estas doce medidas dibujan el modelo de trabajo autónomo que necesitamos para los próximos doce años: más derechos, mejor protección social, actividades económicamente viables y capacidad para afrontar el relevo generacional y la transformación tecnológica". Por ello, la entidad iniciará la presentación de estas medidas entre los representantes públicos. "Somos más de tres millones de trabajadores autónomos y queremos saber qué partidos respaldan estas medidas y cuáles no. Que cada uno se retrate con el colectivo", dice Abad Sabarís que, advierte, "sin estas doce medidas no pidáis el voto de los autónomos".