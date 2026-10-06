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Vilagarcía

SOS Sanidade aborda la salud mental en una charla en Vilagarcía

Será en el Auditorio el próximo jueves, 8 de octubre 

Olalla Bouza
06/10/2026 15:34
Cola para acceder a un recital en el auditorio de Vilagarcía
Fachada del Auditorio
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La Plataforma SOS Sanidade Pública, en colaboración con el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, el Movemento Galego de Saúde Mental y la Asociación de Psicoloxía Clíniica del Sergas, organiza en Vilagarcía una charla coloquio. Será el próximo jueves, 8 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal.

Lleva por título 'Traballo e Saúde Mental. A saúde non é un negocio', contará con la participación de Eduardo Martínez Lamos, representantes del colegio de psicólogos, así como de Begña Mallo, presidenta de la Xunta de Personal del área sanitaria. El desempleo y la precariedad como elementos de primera magnitud a la hora de desencadenar problemas de salud mental son algunos de los aspectos que se abordarán en esta jornada.

Según los datos de octubre de 2025 del Ministerio de Trabajo, las bajas por síntomas emocionales aumentaron cerca de un 490% en los últimos seis años, mientras que los diagnósticos de estrés crecieron en un 230% y los trastornos de ansiedad en un 120%. "Estamos ante un problema de saúde pública de primeira magnitude ao que o sistema sanitario non está dando unha resposta suficiente", asegura el portavoz de la plataforma, Xosé Manuel Ribadomar, que recuerda que en la comarca son 204 personas las que esperan, actualmente, por una cita en psiquiatría.

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