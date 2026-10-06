Ravella adjudica las pantallas de pista que completan la dotación y modernización del Sara Gómez

El fiial del Obra hizo valer su envergadura en el pabellón Sara Gómez Mónica Ferreirós

La Xunta de Goberno Local adjudicó a la empresa By Led Multimedia el suministro de tres vídeo pantallos de pista para el pabllón municipal ‘Sara Gómez’ de Fontecarmoa, por un importe de 17.908 euros. El Concello completa así la dotación de una infraestructura deportiva totalmente renovada y modernizada, tras el ambicioso proyecto de reforma integral finalizado en 2024.

Las pantallas que se acaban de adquirir tienen una doble función: por un lado, actuarán como vídeo marcadores complementarios a los de pard, permitiendo dar todo tipo de información sobre los partidos (faltas, estadísticas, tiempos muertos...), así como ofrecer publicidad, reduciendo el “ruido visual” que produce el colgado de lonas en las instalaciones. De esta manera, se ampliarán las posibilidades y el atractivo para patrocinadores y anunciantes.

El material adquirido se compone de tres módulos led. El de 3,8 metros de largo por 1 de alto se colocará frente a la mesa de anotaciones, y cada uno de los dos de 5,7 metros de largo, frente a los bancos de los jugadores. Son equipos versátiles y móviles, con sistemas de protección que permitirán su uso en exteriores. El equipo se financia con parte de los fondos que corresponden a Vilagarcía del Extra de la Diputación.